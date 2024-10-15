Зеленский представит в Раде План победы: что известно об этом документе

Документ состоит из нескольких пунктов

В среду, 16 октября, президент Владимир Зеленский представит в Верховной Раде свой План победы. Однако некоторые приложения документа публично обсуждаться не будут.

Об этом в эфире телемарафона сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, в Плане победы есть логика к пониманию, "что войну можно закончить, только заставив Россию понять, что будет дальше".

"Есть приложения, которые, безусловно, не будут публично обсуждаться. Это все, что касается математической составляющей, то есть какое количество оружия, в каком виде должно быть предоставлено Украине", — подчеркнул Подоляк.

Он также отметил, что План победы является четким и математически обоснованным. По словам советника главы ОП, партнеры Украины должны решить, "готовы ли они все вместе капитулировать", поскольку "Украина капитулировать не будет".

Подоляк также добавил, что в Плане победы ключевую роль играют Украина и ее граждане. Он подчеркнул, что только Украина "может правильно расставить финальные акценты в этой войне".

Что известно о Плане победы Зеленского

Впервые о нем глава государства заявил несколько месяцев назад. Подробное содержание документа публично пока не раскрывали.

До этого президент рассказывал только о его отдельных пунктах. По его словам, План победы Украины имеет 4 основных пункта и один дополнительный. В частности, он охватывает военные, экономические, политические и дипломатические шаги, необходимые для того, чтобы вынудить РФ закончить войну.

Там речь идет о военной поддержке Украины, свободном использовании военной помощи от партнеров, а также об экономической помощи. Также в нем упоминается операция ВСУ в Курской области.

Также в рамках Плана победы рассматривается и ситуация с Крымом и Черным морем. Зеленский отмечал, что изоляция Крыма, а также противодействие российскому флоту в Черном море направлены на ослабление позиции России в регионе и укрепление оборонных возможностей Украины.

Как заявлял руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, представленный в США План победы Украины не является заменой "Формулы мира" и имеет ряд отличий. Но главное – этот план направлен на то, чтобы силой заставить российский режим пойти на мир именно согласно формуле Зеленского.

Напомним, Зеленский представит План победы всем лидерам стран Европейского Союза на саммите ЕС. Это произойдет 17-18 октября этого года.