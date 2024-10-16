С теплом зимой могут быть проблемы, но не только из-за отсутствия света: объяснение эксперта

Зимние морозы могут вызвать порывы теплотрасс

Предыдущие теплые зимы 2022 и 2023 годов создали впечатление, что инфраструктура готова к любым вызовам. Однако, при холодной зиме, высок риск аварий на теплосетях из-за дополнительной нагрузки.

Об этом в эфире День.LIVE рассказал эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

"Все будет упираться в погодные условия, потому что две последних зимы 22-го и 23-го они немного расслабили всех. То есть все считают, что все прекрасно, потому что ничего не происходит. То есть нет порывов теплотрасс, нет обрывов, значит все хорошо подготовили. Но с другой стороны, погодный фактор всегда играет ключевую роль, потому что это – дополнительная нагрузка и на теплосети, и на электрические сети также", – пояснил Корольчук.

По его словам, погода всегда отражается на поставках тепла и электроэнергии в квартиры украинцев. Эксперт также напомнил, что прошлой зимой не было смысла повышать температуру воды в батареях из-за мягкой зимы.

"Я бы таким радикальным оптимистом как Шмыгаль не был. Я – оптимист, но с другой стороны есть много оснований считать, что при условиях, что зима будет как зима – холодная, обычная, морозная, – то нас может ожидать больше случаев, чем прошлогодние, позапрошлогодние, случаев аварийных ситуаций на теплосетях. Потому что прошлогодние, кстати, постоянные режимы работы в условиях минимального теплоносителя, потому что не было смысла и не было потребности давать больший градус, чтобы вода в батареях была более горячая в морозную погоду", – пояснил Корольчук.

Он уточнил, что зимой 2024-2025 года ожидаются морозы, которые, вместе с более горячей водой, могут негативно повлиять на состояние теплотрасс.

"Это ускоряет, к сожалению, разрушение, то есть амортизацию самих теплосетей и, соответственно, когда сейчас, например, прийдется в условиях мороза, когда будет обычная зима, то мы увидим периоды морозов, то есть, конечно, это не будет 90 дней с 1 декабря по 28 февраля, но это может быть суммарно хороших дней 20-30 морозов – циклонами они приходят. И это, соответственно, может отразиться в виде порывов теплотрасс", – резюмировал эксперт.

Напомним, в этом году украинцев ждет сложная зима с отключениями электроэнергии, которые могут быть довольно длительными. Многие уже запаслись зарядными станциями и важно знать, как их подготовить к блэкауту, чтобы всегда оставаться со светом.