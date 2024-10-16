З теплом узимку можуть бути проблеми, але не лише через відсутність світла: пояснення експерта

Зимові морози можуть спричинити пориви теплотрас

Попередні теплі зими 2022 та 2023 років створили враження, що інфраструктура готова до будь-яких викликів. Однак, за холодної зими, високий ризик аварій на тепломережах через додаткове навантаження.

Про це в ефірі День.LIVE розповів експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

"Все впиратиметься в погодні умови, бо дві останні зими 22-го та 23-го вони трохи розслабили всіх. Тобто всі вважають, що все чудово, бо нічого не відбувається. Тобто немає поривів теплотрас, немає обривів, отже все добре підготували. Але з іншого боку, погодний фактор завжди відіграє ключову роль, тому що це – додаткове навантаження і на тепломережі, і на електричні мережі також", – сказав Корольчук.

За його словами, погода завжди відбивається на постачанні тепла та електроенергії до квартир українців. Експерт також нагадав, що минулої зими не було сенсу підвищувати температуру води в батареях через м’яку зиму.

"Я б таким радикальним оптимістом як Шмигаль не був. Я – оптиміст, але з іншого боку є багато підстав вважати, що за умов, що зима буде як зима – холодна, звичайна, морозна, то нас може очікувати більше випадків, ніж торішні, позаторішні, випадків аварійних ситуацій на тепломережах. Тому що торішні, до речі, постійні режими роботи в умовах мінімального теплоносія, тому що не було сенсу і не було потреби давати більший градус, щоб вода в батареях була гарячіша за морозної погоди", – пояснив. Корольчук.

Він уточнив, що взимку 2024-2025 року очікуються морози, які разом із гарячішою водою можуть негативно вплинути на стан теплотрас.

"Це прискорює, на жаль, руйнування, тобто амортизацію самих тепломереж і, відповідно, коли зараз, наприклад, прийде в умовах морозу, коли буде звичайна зима, то ми побачимо періоди морозів, тобто, звичайно, це не буде 90 днів з 1 грудня по 28 лютого, але це може бути сумарно добрих днів 20-30 морозів – циклонами вони приходять. І це, відповідно, може вплинути на пориви теплотрас", – резюмував експерт.

Нагадаємо, цього року на українців чекає складна зима з відключеннями електроенергії, які можуть бути досить тривалими. Багато хто вже запасся зарядними станціями та важливо знати, як їх підготувати до блекауту, щоб завжди залишатися зі світлом.