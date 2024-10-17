Взяли в полон росіян та зачистили частину лісу: деталі успішної операції ГУР на Харківщині (відео)

Військові використовували артилерію, міномети, гранатомети та багато іншого

Внаслідок спецоперації підрозділів Головного управління розвідки "Артан", "Kraken", Міжнародного легіону та легіону "Свобода Росії" зачистили 400 гектарів лісу на північ від Липців Харківської області. Також їм вдалося взяти в полон значну частину російських військових.

Про це в ефірі Київ24 розповів військовий спецпідрозділ Головного управління розвідки України "Артан" із позивним "Маршал". Операція успішно відбулася 15 жовтня.

За його словами, головне завдання — це штурмові дії, передусім збір інформації противника, розвідки ситуації, виявлення слабких місць та відпрацювання.

"Маршал" також наголосив, що під час операції, зокрема, використовували: артилерію, міномети, гранатомети, верстати МК-19, Хітлер, КОП та інші допоміжні засоби, які підтримували бійців вогнем.

У пресслужбі ГУР також повідомляли про цю операцію. Там кажуть, що особливістю операції стало те, що вдалося завести піхоту 13-ї бригади НГУ Хартія з незрівнянно низькими втратами. Це приклад чудової співпраці професійних спецпризначенців та лінійного підрозділу.

"Результат спланованих та сміливих дій українських розвідників — захоплення батальйонного району оборони противника, знищення 3 мотострілкових батальйонів, загону "шторм" та розвідувальної роти 7 окремого мотострілецького полку 11 армійського корпусу ЗС РФ", — сказали в ГУР.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що один із російських військовослужбовців провів успішну диверсію, знищивши броньовану розвідувально-дозорну машину (БРДМ). Як розповіли в "АТЕШ", це діяв їхній агент.