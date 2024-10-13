Украинский агент, служивший в армии РФ, уничтожил важную технику россиян, подробности операции (видео)

Боевая машина была полностью уничтожена

Один из российских военнослужащих провел успешную диверсию. Он уничтожил бронированную разведывательно-дозорную машину (БРДМ).

Об этом сообщает движение "АТЭШ". Это действовал их агент в вооруженных силах России на Донецком направлении.

"Вблизи н.п. Новокатериновка агенту удалось поджечь технику, выполнявшую разведывательные и патрульные задачи. В результате БРДМ, играющая ключевую роль в мобильности и защите разведывательных подразделений, была полностью уничтожена", — говорится в сообщении.

Представители движения отметили, что подобные акции становятся все более частыми в рядах российской армии, "потому что все больше военных отдают себе отчет, что их роль в этой войне сводится к тому, чтобы быть пушечным мясом".

Новокатериновка на карте

Новокатериновка на карте

Для справки: "АТЕШ" (крым. Ateş, литер. "Огонь") — военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины и на территории России. Оно было создано украинскими и крымскими татарами в сентябре 2022 года.

Напомним, партизаны движения "АТЕШ" установили, что институт ядерной энергетики в оккупированном Севастополе активно участвует в оборонной промышленности России. Рядом с ним находится учебный ядерный реактор, на котором студенты отрабатывают практические навыки.