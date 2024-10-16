Страшнее, чем ядерное? У Ирана есть секретное оружие, что он нем известно

Тегеран заявил о наличии оружия более серьезного, чем ядерное

В Исламской Республике Иран заявили о наличии некоего "секретного оружия", которые якобы является более мощным, чем ядерное.

Об этом в интервью иранским СМИ заявил бывший глава комиссии по развитию и вооружениям Корпуса стражей исламской революции Ибрахим Ростами. По его словам, наличие этого оружия у Ирана позволит мгновенно отреагировать на вероятную атаку со стороны Израиля.

В то же время информация по поводу этого "таинственного" оружия строго засекречена, заявил Ростами. Других подробностей он не привел.

По словам чиновника, Корпус стражей исламской революции в случае нового противостояния с Израилем "без колебаний решительно поддержит исламское сопротивление".

Напомним, в начале октября Иран совершил массированную ракетную атаку на Израиль. Это случилось после того, как правительство Израиля провело несколько успешных операций против террористической группировки "Хезболла" в Ливане. Тегеран предупредили, что эти обстрелы были большой ошибкой со стороны Ирана.

Власти Ирана и ряда других исламских стран выступают на стороне палестинцев в их конфликте с Израилем.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Европейский Союз может ввести санкции против Ирана в ответ на передачу баллистических ракет России.