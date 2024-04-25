"Станут нашей целью": Россия угрожает Польше после предложения разместить ядерное оружие

Чем ближе ядерное оружие НАТО к границам РФ, тем сильнее обострится конфликт, заявил российский политик

В России отреагировали на заявление президента Польши Анджея Дуды о том, что страна готова разместить ядерное оружие из США. Страна-агрессор поспешила заявить, что эти объекты якобы станут "законными целями".

Об этом сказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передают росСМИ. По его словам, размещение ядерного оружия не обезопасит Польшу от нападения.

"Все те политики, которые сейчас по собственным причинам внимательно обсуждают в Польше и за ее пределами такую схему, должны понять: сдвиги в этом направлении безопасности Польши не добавят, а соответствующие объекты точно станут целью. И в нашем военном планировании они будут на переднем плане", — заявил Рябков.

В России также назвали расширение ядерной миссии НАТО "дестабилизирующим и угрожающим" фактором. Замминистра иностранных дел России подчеркнул, что приближение ядерного оружия НАТО к границам России только "обостряет угрозу".

Напомним, что Анджей Дуда выразил готовность Польши разместить на территории страны ядерное оружие. Это давно является темой польско-американских переговоров, и, по его словам, обезопасит восточный фланг НАТО. Однако премьер-министр Польши Дональд Туск не поддержал своего президента.

В то же время в НАТО заявили, что пока у Альянса нет планов о размещении ядерного оружия в Польше. Глава НАТО подчеркнул, что блок не стремится к конфликту с Россией.

Также "Телеграф" рассказывал о том, реально ли Польше получить ядерное оружие. На сегодняшний день только три страны НАТО имеют собственное ядерное оружие.