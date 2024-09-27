Кого могут призвать в армию только добровольно: список категорий

По собственному желанию мобилизоваться могут не только женщины

Во время военного положения мобилизации подлежат мужчины от 18 до 60 лет, если не имеют законных оснований для отсрочки. Однако изменения в законодательстве предусматривают особые условия для призыва определенных категорий граждан.

Согласно обновленным нормам, лица с инвалидностью могут быть мобилизованы только добровольно. Пишет портал "Экономические новости".

К категориям, которые могут быть призваны исключительно по собственному желанию, относятся:

лица с инвалидностью II и III групп, которым была изменена группа инвалидности во время процесса пересмотра состояния здоровья;

граждане, получившие инвалидность из-за боевых ранений, травм или увечий во время боевых действий;

лица, потерявшие конечности или имеющие тяжелые нарушения функций организма.

Кроме того, в перечень добавлены лица с онкологическими заболеваниями, психическими расстройствами или люди с инвалидностью с детства.

Не могут мобилизовать мужчин до 25 лет и достигших предельного возраста — 60 лет.

Также мобилизация остается добровольной для женщин. Даже медицинские или фармацевтические специалисты, которые, согласно действующему законодательству, должны становиться на военный учет, могут быть призваны только по собственному желанию.

Напомним, что срок действия всех отсрочек от мобилизации, которые получали украинцы, истекает 9 ноября. Это касается даже тех, которые были получены недавно или будут изданы в конце сентября и октябре. Каждому необходимо повторно подавать заявление о ее продлении.

В ТЦК рассказали, что максимально отсрочка дается на 90 дней (отсрочку на 6 месяцев уже не дают). То есть если действие закона длится на три месяца, то и отсрочка, соответственно, тоже. В то же время, если человеку, например, дали отсрочку 25 сентября, она все равно будет действовать до 9 ноября, а затем ее следует продлить.

Ранее "Телеграф" писал, какие документы для отсрочки будут проверять ТЦК в октябре. Одновременно несколько родственников не могут получить отсрочку.