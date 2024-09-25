Отменили ли мобилизацию мужчин 50+ в Украине

Военнообязанных украинцев в возрасте 50-60 лет могут мобилизировать, но не всех

В Украине действует директива Командования сухопутных войск, которая ограничивает мобилизацию военнообязанных мужчин в возрасте 50-60 лет. Их могут призвать в ряды ВСУ лишь по особому мобилизационному распоряжению.

Об этом рассказал член комитета по национальной безопасности и обороне Верховной Рады Федор Вениславский в комментарии изданию "Лига". По его словам, этот подход является общей позицией военного руководства.

Нардеп отметил, что после 50 лет в армию могут призвать лишь тех военнообязанных, у которых есть дефицитные военно-учетные специализации. Отдельное мобилизационное распоряжение выдается Генштабом ВСУ.

Как сообщалось ранее, 23 сентября нардеп Алексей Гончаренко заявил, что Командование Сухопутных войск ВСУ издало директиву, которая предусматривает мобилизацию мужчин в возрасте 50−60 лет только по отдельному мобилизационному распоряжению. Он также добавил, что эта директива уже пришла в ТЦК.

"Телеграф" узнал, что далеко не все центры комплектации получили соответствующую директиву. А те, которые получили, не успели проинформировать о ней всех сотрудников.

Важно отметить, что демобилизация для уже мобилизованных граждан в этих категориях не предусматривается. То есть те, кто уже находится на военной службе, останутся до конца своей ротации.