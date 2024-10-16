Приглашение в НАТО нужно сейчас, это ключ к миру: "План Победы" Зеленского

Это первый и фундаментальный шаг к миру, считает Президент

Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде, где представил свой "План победы". Первым и ключевым пунктом этого плана является срочное приглашение Украины в НАТО.

Глава государства отметил важность этого шага для обеспечения безопасности не только Украины, но и всего евроатлантического пространства. Это решение может стать фундаментальным для достижения мира. Соответствующее видео с выступления Президента в зале Верховной Рады опубликовано на фейсбук-странице главы государства.

Почему Украину необходимо пригласить в НАТО уже

По словам Президента, Украина доказала свою способность защищать демократические ценности и общий образ жизни. Он отметил, что в течение десятилетий Россия использовала геополитическую неопределенность в Европе, в частности, тот факт, что Украина не является членом НАТО. Именно это, по мнению Зеленского, побудило Россию посягать на украинскую территорию.

"Мы понимаем, что членство в НАТО — это вопрос дальнейшего, а не настоящего. Но Путин должен увидеть, что его геополитические расчеты проигрышны ", — подчеркнул Президент.

Зеленский подчеркнул, что приглашение в НАТО является сильным решением, которое требует только решимости. Он отметил, что это приглашение символизирует гораздо больше, чем просто вступление в Альянс. По словам Президента, решительность в вопросе НАТО для Украины означает неизбежность евроинтеграции и безальтернативность демократии в стране.

Глава государства подчеркнул, что приглашение в НАТО сейчас с членством позже усиливает всех участников Альянса. Именно оно определит, как партнеры видят место Украины в архитектуре безопасности. Кроме того, этот шаг может оказаться мощным сигналом для России. По его словам, россияне должны почувствовать, что их лидер потерпел геополитическое поражение.

Зеленский подчеркнул, что "План победы" имеет целью проложить путь ко второму саммиту мира и поставить точку в войне. Он выразил уверенность, что, если план будет поддержан партнерами, войну можно будет завершить до конца следующего года.

Ранее "Телеграф" также рассказывал о том, что Зеленский заявил, что Украина воюет сразу с тремя странами. Это не только РФ, но и КНДР и Иран.