Бизнесмен и волонтер Юрий Сапронов о необходимости выбора между вступлением Украины в НАТО и восстановлением ядерного статуса

Надеюсь все посмотрели и послушали прямую речь Президента Зеленского по "выбору" — НАТО и ЯО.

Браво.

Я за создание ЯО.

Мы точно способны это сделать.

Я знаю.

Я много раз говорил с физиками из ХФТИ за время вторжения.

Именно в этом Харьковском институте, тогда УФТИ, напоминаю, первыми в мире расщепили ядро атома лития учёные Кирилл Синельников, Антон Вальтер, Александр Лейпунский и Георгий Латышев.

Институт живой и сейчас.

Исключительно благодаря талантливым энтузиастам физикам, которые "живут" (выживают) вопреки откровенному безденежью и абсолютному игнорированию проблем ученых и академии наук и государства.

Четверть всей советской довоенной физики делал УФТИ.

Точнее, я "за" НАТО.

Но.

Нас "водят" и будут "водить за нос".

Потому что страшно бздят Путина.

И не хотят жёстко его остановить.

Вариантов масса.

И весной 2022 виноваты "западные партнеры", которые ждали, что Путин быстро захватить Украину и Киев.

И осенью 2022 "западные партенры" не разрешили войти на территорию РФ после освобождения ХО.

И поздней весной, в начале лета 2023 "западные партнёры" виноваты, пообещав и не дав вовремя качество и количество обещанного вооружения.

Они ВСЕ ВРЕМЯ опаздывают , как специально.

И только мужество и героизм в первую очередь воинов, и дальше граждан не дали воплотить планы Путина в жизнь.

Я не верю даже в глубокую озабоченность и обеспокоенность наших западных партнёров.

Не верю !

Поэтому я за ультиматум :

Либо завтра (условно) мы в НАТО.

Либо послезавтра (условно) мы САМИ вернём себе ядерный статус.

Это будет лучшая гарантия нашей безопасности.

Да, нас будут щемить, не давать деньги, вводить санкции, МАГАТЭ и ООН будет визжать.

Потерпим.

Источник: сообщение в Facebook Юрия Сапронова