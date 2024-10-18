НАТО или возвращение ядерного статуса? Я за ультиматум - Юрий Сапронов
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Бизнесмен и волонтер Юрий Сапронов о необходимости выбора между вступлением Украины в НАТО и восстановлением ядерного статуса
Надеюсь все посмотрели и послушали прямую речь Президента Зеленского по "выбору" — НАТО и ЯО.
Браво.
Я за создание ЯО.
Мы точно способны это сделать.
Я знаю.
Я много раз говорил с физиками из ХФТИ за время вторжения.
Именно в этом Харьковском институте, тогда УФТИ, напоминаю, первыми в мире расщепили ядро атома лития учёные Кирилл Синельников, Антон Вальтер, Александр Лейпунский и Георгий Латышев.
Институт живой и сейчас.
Исключительно благодаря талантливым энтузиастам физикам, которые "живут" (выживают) вопреки откровенному безденежью и абсолютному игнорированию проблем ученых и академии наук и государства.
Четверть всей советской довоенной физики делал УФТИ.
Точнее, я "за" НАТО.
Но.
Нас "водят" и будут "водить за нос".
Потому что страшно бздят Путина.
И не хотят жёстко его остановить.
Вариантов масса.
И весной 2022 виноваты "западные партнеры", которые ждали, что Путин быстро захватить Украину и Киев.
И осенью 2022 "западные партенры" не разрешили войти на территорию РФ после освобождения ХО.
И поздней весной, в начале лета 2023 "западные партнёры" виноваты, пообещав и не дав вовремя качество и количество обещанного вооружения.
Они ВСЕ ВРЕМЯ опаздывают , как специально.
И только мужество и героизм в первую очередь воинов, и дальше граждан не дали воплотить планы Путина в жизнь.
Я не верю даже в глубокую озабоченность и обеспокоенность наших западных партнёров.
Не верю !
Поэтому я за ультиматум :
Либо завтра (условно) мы в НАТО.
Либо послезавтра (условно) мы САМИ вернём себе ядерный статус.
Это будет лучшая гарантия нашей безопасности.
Да, нас будут щемить, не давать деньги, вводить санкции, МАГАТЭ и ООН будет визжать.
Потерпим.
Источник: сообщение в Facebook Юрия Сапронова
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