Консенсуса нет. В Белом доме объяснили, действительно ли в НАТО готовы принять Украину

Главное для США – поставить Украину в позицию силы, заявил представитель администрации Байдена

Первый пункт Плана победы, который представил президент Владимир Зеленский – приглашение Украины в НАТО. Однако среди стран-членов Альянса нет согласия по этому вопросу.

Неназванный высокопоставленный чиновник администрации президента США Джо Байдена заявил, что продолжается активное обсуждение пунктов Плана победы Зеленского. Он добавил, что есть определенные элементы, которые США сейчас выполняют с точки зрения предоставления дополнительных военных возможностей, что также является частью Плана.

"Среди членов НАТО ведется дискуссия по приглашению. Пока нет консенсуса относительно того, чтобы предложить Украине приглашение. Но, как вы знаете, на саммите НАТО несколько месяцев назад — в июле, в середине июля — все 32 члена Альянса подтвердили, что Украина находится на необратимом пути к членству. Итак, вопрос заключается в тактике того, как поощрить этот путь и как достичь консенсуса по поводу следующих шагов", — отметил представитель администрации Байдена.

Он также коснулся четвертого пункта Плана — стратегический экономический потенциал Украины и предложение заключить соглашение о совместной защите имеющихся в стране критических ресурсов (полезных ископаемых), совместного инвестирования и использования. По словам чиновника, США изучает этот вопрос.

"Главное для Соединенных Штатов и президента Байдена состоит в том, что мы хотим поставить Украину в позицию силы. Мы хотим, чтобы она победила в этой войне. И мы должны дать необходимые для этого возможности. Но мы не можем сделать это самостоятельно. Мы должны сделать это с нашими партнерами и союзниками, поэтому президент Байден призвал к саммиту Рамштайн или встрече на уровне лидеров того, что формально называется Контактной группой по обороне Украины", — подчеркнул чиновник.

Он добавил, что такая встреча должна пройти в ноябре. Он не назвал конкретной даты, однако заявил, что она запланирована на следующий месяц.

Как сообщал "Телеграф", народный депутат от партии "Европейская солидарность" Нина Южанина заявила, что возможное приглашение Украины в НАТО не остановит президента России Владимира Путина. По ее мнению, российский диктатор употребляет время в свою пользу.