Украинка показала, как сделать классный декор для Хэллоуина за копейки (видео)

Это дешево и быстро

Уже совсем скоро наступит один из самых загадочных и атмосферных праздников года — Хэллоуин. Многие хотят украсить свой дом к этому событию, но часто возникает вопрос: как это сделать оригинально и не потратить кучу денег?

К счастью, украинка Виктория Огиевич поделилась великолепной идеей, как создать эффектный декор для Хэллоуина буквально из подручных материалов. Виктория опубликовала видео в TikTok, где продемонстрировала процесс изготовления симпатичных привидений.

Как сделать декор для дома дешево и быстро

Для этого понадобится минимальный набор материалов: клей ПВА, марля, стеклянная банка, воздушный шарик, маркер и бумага. Процесс изготовления привидений достаточно прост и интересен. Сначала нужно надуть воздушный шарик и установить его на банке — это будет основой для формирования головы привидения. Следующий шаг – подготовить раствор воды с клеем ПВА и смочить в нем кусок марли. Эту мокрую марлю нужно накинуть на шарик, формируя силуэт привидения.

Важно дать время на высыхание – обычно это занимает одну ночь. За это время марля застынет, сохраняя форму шарика, и примет вид призрака. Когда основание высохнет, можно переходить к созданию лица. Для этого на бумаге белым маркером рисуют глаза и рот, вырезают их и приклеивают к "голове" привидения.

Итак, если вы ищете способ оригинально и бюджетно украсить свой дом к Хэллоуину, этот метод – отличный вариант. Это не только экономно, но и весело, а результат точно поразит всех.

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