Украинка создала невероятный образ для кота на Хэллоуин и покорила ТикТок (видео)

Люди не сдерживали эмоций

Вскоре, а именно 31 октября, праздник Хэллоуина. Украинцы к этому дню начали готовиться заранее, подумали даже о своих домашних животных. Так, женщина создала костюм для своего кота, чтобы тот также ушел в атмосферу праздника.

Об этом стало известно из видео, опубликованного женщиной на странице в ТикТок. Девушка показала не только результат, но и сам процесс создания костюма.

Она выбрала белые ткани, в них вырезала отверстие для глаз и ушей. На кадрах заметно, что пушистик не очень-то воспринял такие изменения.

Такая подготовка к празднику вызвала большой ажиотаж со стороны пользователей сети. Потому женщина решила снять еще одно видео, где делает второй костюм для своего домашнего любимца.

Она выбрала чёрные оттенки тканей. С них она связала блузку, дополнив ободком на голову с белыми рожками.

Как реагируют украинцы

Под первым видео люди писали смешные комментарии. Их рассмешил этот видеоролик и идея видео.

Во втором видео пользователи уже не сдерживали эмоций. Они оценивали второй образ пушистика.

Ранее "Телеграф" писал, когда отмечается Хэллоуин и что нужно знать об этом празднике.