Українка показала, як зробити класний декор для Гелловіну за копійки (відео)

Це дешево та швидко

Вже зовсім скоро настане одне з найзагадковіших та найатмосферніших свят року — Гелловін. Багато хто хоче прикрасити свою оселю до цієї події, але часто виникає питання: як це зробити оригінально та не витратити купу грошей?

На щастя, українка Вікторія Огієвич поділилася чудовою ідеєю, як створити ефектний декор для Гелловіну буквально з підручних матеріалів. Вікторія опублікувала відео у TikTok, де продемонструвала процес виготовлення симпатичних привидів.

Як зробити декор для дому дешево та швидко

Для цього знадобиться мінімальний набір матеріалів: клей ПВА, марля, скляна банка, повітряна кулька, маркер та папір. Процес виготовлення привидів досить простий та цікавий. Спочатку треба надути повітряну кульку та встановити її на банку — це буде основою для формування голови привида. Наступний крок — підготувати розчин води з клеєм ПВА та змочити в ньому шматок марлі. Цю мокру марлю потрібно накинути на кульку, формуючи силует привида.

Важливо дати час на висихання — зазвичай це займає одну ніч. За цей час марля застигне, зберігаючи форму кульки, і набуде вигляду привида. Коли основа висохне, можна переходити до створення обличчя. Для цього на папері білим маркером малюють очі та рот, вирізають їх та приклеюють до "голови" привида.

Отже, якщо ви шукаєте спосіб оригінально та бюджетно прикрасити свій дім до Гелловіну, цей метод — чудовий варіант. Це не тільки економно, але й весело, а результат точно вразить всіх.

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