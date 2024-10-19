Украинские школьники перепели известный хит и стали звездами сети (видео)

Школьники быстро стали звездами Сети

Ученики одной из школ Украины исполнили популярную песню группы "Юркеш" — "Менуэты" в импровизированной студии, созданной прямо в классной комнате. Видео быстро набрало большое количество просмотров и комментариев.

Ролик опубликовал пользователь TikTok под ником vadymel, по имени Вадим Мельник. Он работает учителем музыки и регулярно публикует видео исполнения разных песен своими учениками.

Песня "Менуэты" — это трек со второго студийного альбома группы "Юркеш" под названием "Менуэты. Тюльпаны в целлофане", вышедшего в 2007 году. Композиция имеет иронический текст и шутливый взгляд на популярную музыку. В песне упоминаются менуэты, подарки на праздники и другие бытовые моменты, все это представлено в юмористическом ключе.

Школьники исполнили песню без изменений в тексте, сохранив оригинальную подачу и настроение композиции. В видеозаписи видно, что кроме вокалистов, в исполнении принимали участие юные музыканты: клавишница, гитарист и барабанщик (обратите внимание, насколько профессионально он выстукивает барабанными палочками по пуфикам). Запись быстро набрала популярность: на момент написания статьи он имел более 51 тысяч просмотров, около 300 комментариев и более 6 тысяч распространений.

Оригинальный трек группы Юркеш:

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