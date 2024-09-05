Можно ли проигнорировать повестку, полученную после обновления данных

За неявку предусмотрена административная ответственность

Часто граждане получают повестки для обновления своих военно-учетных данных. Однако даже после выполнения этого требования они могут получить повторный вызов от ТЦК и СП.

Как объясняет адвокат Роман Симутин, военнообязанные, обновившие свои данные до 16 июля и не имеющие оснований для отсрочки от мобилизации или бронирования, могут получить повестку для прохождения военно-врачебной комиссии. Пишет портал "Экономические новости".

Кто получит повестку в первую очередь

По словам юриста, повестки для прохождения медицинского осмотра первыми получат те военнообязанные, которые:

обновили свои данные до 16 июля 2024 года;

не имеют оснований для отсрочки от мобилизации;

не имеют права на бронь от призыва.

Гражданин несет ответственность за своевременное информирование ТЦК об изменении места жительства. Повестки о вызове на ВВК направляются по последнему известному адресу, предоставленному гражданином. Неявка по вызову, указанному в повестке, влечет административную ответственность.

В соответствии с законодательством, если лицо отсутствует по месту жительства при попытке вручения повестки, это считается надлежащим сообщением. Таким образом, даже если повестка не была вручена лично, считается, что лицо ознакомлено с его содержанием , отмечает юрист.

Если вы не явитесь в военкомат после получения повестки, вас могут оштрафовать. Это предусмотрено законом.

Напоминаем, что штрафы могут составлять от 17 тысяч до 25 тысяч грн.

Ранее "Телеграф" писал, как обжаловать штраф за неявку по повестке. Для этого следует проверить соответствие сообщения или иметь уважительную причину.