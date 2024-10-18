"Партнеры хотят": будет ли в Украине мобилизация с 18 лет, ответил Зеленский

Люди с 18 лет могут служить по контракту

В Украине не будут снижать мобилизационный возраст даже, несмотря на настояния некоторых партнеров. Речь о призыве 18-летних не идет.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью в телемарафоне. По его словам, снижение призывного возраста является опасным шагом.

"Партнеры хотели бы, чтобы возраст был уменьшен. У нас мобилизация с 25 лет, и мы пока не видим причин вводить эти изменения. Я считаю, что сегодня это опасно", – сказал Зеленский.

В то же время он подчеркнул, что граждане младше 25 лет могут служить в армии по своему желанию и подписать контракт с ВСУ. При этом Минобороны, со своей стороны, могло бы предложить "специальные условия" для таких граждан.

"Но планов по мобилизации с 18 лет нет. То, что кто-то говорит – очень много вбросов информационных разных, и это большая проблема в целом. Поэтому никаких таких планов на сегодняшний день нет", – добавил глава государства.

Напомним, министр обороны Рустем Умеров опроверг информацию о том, что власти США якобы оказывали давление на власти Украины по снижению возраста мобилизации до 18 лет. Однако партнеры Украины действительно "хотят понять, почему мы не мобилизуем людей от 18 до 25".

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