Кого из мужчин могут задержать во время военного положения: есть несколько оснований

Продолжительность задержания не должна превышать срока установленного законом

Сотрудники ТЦК и СП не вправе задерживать граждан. Задержание военнообязанных может провести только полиция, но если есть законные основания для этого.

Согласно статьям 210 и 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), правоохранители имеют право задержать лицо, если оно нарушает законодательство о воинской обязанности и военной службе. Об этом рассказали "Телеграфу" в юридическом агентстве "Дубок и партнеры".

Задержание законно, если есть:

неявка по вызову в ТЦК без уважительных причин, несвоевременное представление в учетный орган сведений об изменении места жительства, образования, места работы и должности, нарушении порядка прохождения учебного собрания;

при проверке документов выявили разногласия в его военно-учетном документе и данных, содержащихся в Едином государственном реестре военнообязанных;

задержанный находится в розыске;

у задержанного отсутствуют военно-учетные документы при проверке;

военнообязанный отказывается получать повестку от группы оповещения, в составе которой полицейский.

Отметим, что согласно ст. 263 Кодекса Украины об административных правонарушениях, задержать могут не более чем на три часа, чтобы составить протокол об административном нарушении. Лишь в отдельных случаях, связанных с нарушением пограничного режима или других исключительных условий, содержание может быть продлено до 72 часов.

Напомним, на днях сотрудники ТЦК и СП провели массовые рейды по всей Украине. Мужчин проверяют и вручают повестки у концертных залов, на рынках, в спортзалах или в заведениях питания.

Адвокат Оксана Доготер объяснила, что такие проверки законны. По ее словам, сотрудники территориальных центров комплектования имеют право проверять документы и вручать повестки в любом месте. Однако такие действия должны совершаться в соответствии с установленными нормами. В частности, представители военкомата должны иметь соответствующее разрешение уполномоченного органа на проведение проверок и вручение повесток.

Ранее "Телеграф" писал, когда можно законно отказаться от повестки. Если гражданин недавно обновил свои учетные данные, прошел ВВК и имеет отсрочку от мобилизации, то оснований для вручения повестки нет.