Известный российский социолог-оппозиционер – о том, почему санкции против России на самом деле эффективны

Известные российские экономисты-эмигранты критикуют западные санкции — мол, неэффективны, часто вредны (например, мешают выводить капитал из России), а главное — они в принципе не в состоянии опрокинуть российскую экономику. Из этого делается вывод, что, раз санкции не работают, большую часть их нужно просто отменить.

Экономисты неправы. Да, санкции не в состоянии уничтожить российскую экономику (это в принципе невозможно в сегодняшних обстоятельствах). Однако они работают вполне неплохо. Просто у них другая, не утопическая цель. И находится она не в экономической, а социально-психологической сфере.

Объясню её на примере из легендарных девяностых, когда приходилось вблизи наблюдать острые коммерческие конфликты. Главная задача в них — отравить жизнь сопернику, вогнать его в стресс, перманентно создавать ему проблемы, которые он должен срочно решать, отвлекаясь от главной линии противостояния. Только противник решил проблемы с налоговой, а ему создают неприятности с пожарной инспекцией, не успел он от нее откупиться, у него вдруг арестовывают ценного сотрудника, да ещё банк отказывает в обещанном кредите, и так далее. По отдельности эти проблемы не критичны, но все вместе отвлекают на себя внимание и ресурсы, вгоняют соперника в состояние перманентного стресса. В какой-то момент его нервы не выдерживают и он идет на уступки.

Задача западных санкций именно в этом. Они должны напрягать и стрессировать российский правящий класс и его кремлевскую верхушку. Таким образом им дают понять, что, пока идет агрессивная война, никакой нормализации не случится — их будут и дальше всячески гнобить.

Образ жизни большей части российской верхушки был таким: зарабатываем (воруем) в России, тратим и инвестируем на Западе. Санкции его сломали. Денег олигархи и чиновники меньше зарабатывать не стали, но тратить их в свое удовольствие по всему миру стало намного сложнее: дальше Дубая нос не сунешь. Более того, вводятся всё новые и новые санкции, заставляющие россиян каждый раз по новому выкручиваться, чтобы их обходить.

С начала войны российская верхушка живёт в стрессе. Кончено, она мечтала бы вернуться к прежней комфортной и спокойной жизни представителей маленького интернационального мира сверхбогачей, не знающих границ и ограничений. Санкции мотивируют её идти на риск и пытаться устранить Путина, чтобы вернуть себе "утерянный рай". Трудно прогнозировать, когда это произойдет, но шансы со временем растут.

Как только Путин, с его имперскими тараканами в голове, параноидальным бредом величия и манией преследования, будет свергнут, убит, умрет или потеряет дееспособность, российская верхушка сделает всё, чтобы вернуться в довоенную зону комфорта. Для этого России придется прекратить войну и, поджав хвост, уйти из Украины. На эту цель санкции и работают.

Апдейт. Если бы Запад, как предлагают российские оппозиционные экономисты, отменил даже самые экономически нецелесообразные санкции, российская верхушка приняла бы это за признак слабости, сигнал, что менять путинскую политику не обязательно.

Источник: пост Эйдмана в Facebook.