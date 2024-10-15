Следует начать с себя: Боррель требует от стран ЕС бороться с обходом антироссийских санкций

Боррель заявил о необходимости еще большего количества санкций против российского "теневого флота"

Страны Европейского Союза должны усилить контроль за экспортом компаний, производящих электронику. Российский режим покупает через третьи руки запрещенные к поставке электронные элементы, которые затем используют в производстве вооружения. Фактически Кремль нагло обходит санкции, которые ввел против России цивилизованный мир.

Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, сообщает Укринформ. Боррель подчеркнул, что электроника производства западных компаний продолжает попадать в Россию и использоваться в военной промышленности.

"Когда вы раскрываете российское оружие, вы находите там западные электронные компоненты. Поэтому мы должны продолжать бороться против обхода санкций и начинать эту работу дома. Мы должны усилить контроль за компаниями, экспортирующими критические элементы в третьи страны", — отметил Боррель.

По его словам, во время Совета ЕС представители стран-членов заслушали специального представителя ЕС по санкциям Дэвида О’Салливана. Вместе с ним они обсудили пути усиления санкций и повышения их эффективности. В частности, Боррель заявил о необходимости еще большего количества санкций против российского "теневого флота", позволяющего России экспортировать нефть и газ с нарушением ограничений и ценового потолка.

Как писал "Телеграф", Россия имеет возможность и дальше получать микросхемы и другие компоненты. Причем около 80% из них произведено в США. Эти микросхемы находятся в составе крылатых ракет, которыми Россия регулярно бьет по украинским городам.

Несмотря на ответственность за нарушение санкций, американские власти не выдвигают компаниям из США, чью продукцию Россия использует в своих ракетах, обвинения в нарушении экспортного контроля. Бизнес расцветает, компоненты этих компаний продолжают поставляться в РФ через посредников и помогать оккупантам убивать украинское гражданское население.