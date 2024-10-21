Накануне выборов в США в Киев приехал глава Пентагона: что планируется (фото, видео)

Винг отметил важность международных коалиций

В понедельник, 21 октября, в Киев прибыл глава Пентагона Ллойд Остин. Он намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Рустемом Умеровым.

Об этом сообщает CNN. Издание отметило, что стороны обсудят потребности Украины в вооружении и то, как Соединенные Штаты могут продолжать поддерживать ВСУ в течение 2025 года. В то же время издание WSJ пишет, что министр Остин во время визита в Киев не объявит о новой военной помощи и не даст разрешение ВСУ на дальнобойные удары вглубь РФ.

Между тем сам Ллойд написал : "Вернулся в Украину в четвертый раз, демонстрируя, что США вместе с международным сообществом продолжают поддерживать Украину".

Издание CNN отметило, что глава Пентагона отметил важность международных коалиций, созданных для поддержки Украины. Он отметил, что благодаря этим усилиям государство смогло противостоять агрессии со стороны России.

"Я действительно думаю, что союзники и партнеры и дальше будут оказывать высокий уровень поддержки. И мы инвестировали в вещи, которые вскоре будут реализованы, в том числе и дополнительные системы, такие как NASAMS. Мы инвестировали в это полтора, два года назад, и вскоре мы начнем наблюдать, как некоторые из них уже начнут работать", – рассказал Остин.

Отмечается, что визит Остина в Киев проходит на фоне обострения ситуации на фронте, где украинские войска продолжают сталкиваться с серьезными вызовами.

Корреспондентка CNN Наташа Бертранд опубликовала видео с приездом Остина в Киев. На кадрах зафиксировано, как министр обороны выходит из поезда и давит руку послу США в Украине Бриджит Бринк.

Ранее "Телеграф" писал, что в сбитых над Украиной северокорейских ракетах нашли "сюрприз" от союзников.