Деньги для Украины: США готовы выделить Киеву десятки миллиардов долларов, названы условия

Считалось, что взнос США будет значительно меньше – не больше пяти миллиардов долларов

США в рамках кредита G7 готовы выделить Украине 20 миллиардов долларов. Кредит был согласован еще на июньском саммите "Группы семи", он будет погашаться за счет прибыли, полученной от замороженных активов России.

Об этом сообщает Financial Times. По данным издания, в последнее время переговоры по предоставлению кредита приятно ускорились. Западные чиновники хотят предоставить Украине финансирование до конца года, поскольку опасаются возможной победы Дональда Трампа на выборах президента США, а тот может прекратить американскую помощь Украине.

Считалось, что вклад США будет значительно меньше, в размере заблокированных российских активов – не более пяти миллиардов, поскольку ЕС не смог гарантировать три года обездвиживания активов РФ. Однако 18 октября чиновники в США сообщили коллегам в Евросоюзе, что Вашингтон выделит 20 млрд долларов – полную сумму.

Предоставление Украине кредита станет возможно даже в том случае, если ЕС не удастся преодолеть саботаж со стороны пророссийского премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Он заявил, что до ноябрьских выборов в США будет блокировать продление санкций ЕС, а продление санкций – главное условие, на котором ранее настаивал Вашингтон. Окончательно заявление по распределению и структуре кредита для Украины обнародуют 25 октября министры финансов "Группы семи".

Как сообщалось ранее, 50 млрд долларов должны быть выделены в качестве финансовой помощи. Возвращать эти средства придется, если будет получен доступ ко всем российским активам или страна-агрессор выплатит репарации после войны. Но до этого Украина не должна ни одного процента по этим средствам.

Однако сейчас в Украине растет обеспокоенность по поводу того, что до конца года помощь в размере 50 миллиардов долларов из замороженных российских активов не будет выделена. Речь идет о средствах по июньскому соглашению "Большой семерки".