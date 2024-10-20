Украина не станет членом НАТО пока: в Альянсе назвали причину

Конгрессмен назвал лучшие варианты для нашего государства

Президент Парламентской ассамблеи Альянса конгрессмен Джерри Коннолли считает, что об открытии пути Украины в НАТО следует говорить после возобновления украинского суверенитета над ее территориями.

Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода". Коннолли подчеркнул, что приглашение Украины на вступление в НАТО не выдается прямо сейчас, потому что "сейчас идет война".

"Я думаю, что мы должны это решить, мы должны восстановить суверенитет Украины над своими территориями, а затем убедиться, что открыт путь в НАТО", — отметил конгрессмен.

Он заверил, что понимает, почему это происходит. По его словам, это "определенная спешка и нетерпеливость со стороны украинцев".

"Но мы имеем, конечно, сложную и трагическую ситуацию на территории Украины. И это присутствие там российских войск и российская оккупация. Это должно быть решено", – добавил Коннолли.

Он заявил, что считает лучшим вариантом присоединения всей Украины к НАТО, а на какой-то части – вариант, который непублично обсуждают западные чиновники.

"Я бы сказал, что это лучший путь движения вперед. Это единственный путь – возможно, нет. Мы не знаем, каким будет результат этой борьбы, мы знаем, на какой результат мы надеемся. И именно поэтому НАТО и правительство США выделили большие ресурсы и установили партнерство с нашими братьями и сестрами в Украине, чтобы они выстояли и восстановили полный суверенитет над всей своей территорией", – заявил Коннолли.

Напомним, ранее Телеграф писал, что министры обороны G7 поддержали путь Украины в НАТО.