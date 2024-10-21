Женщины в ВСУ и не только: обнародованы темы дискуссий 8 Украинского Женского Конгресса

Украинки уже привычно выполняют "классически мужские задачи", поэтому их вклад в развитие Украины должны оценить по достоинству, считают в УЖК

Восьмой Украинский Женский Конгресс определился с тематикой грядущего заседания, запланированного на 5 ноября в Киеве. Среди основных вопросов для обсуждений – будущее Украины, изменение государственных политик и общественной парадигмы для усиления женского лидерства и использования потенциала женщин в восстановлении государства.

Об этом рассказала соучредитель Конгресса, народный депутат Украины Мария Ионова.

"Женщины – ключевые агентки изменений в одержании победы и послевоенном восстановлении Украины. Ведь именно они взяли на себя огромную нагрузку и ответственность за общее будущее. Украинки подхватили "классически мужские" задачи, управление государственными процессами, бизнесы – этот вклад заслуживает уважения и должен быть достойно оценен", – подчеркнула она.

Во время мероприятия состоится презентация видения будущего Украины, где учтены различные сферы функционирования государства и стратегические направления развития, которые нужно придерживаться для построения украинской истории успеха.

"Европейская и евроатлантическая интеграция ставят перед нами много вызовов. Ни одна страна Евросоюза и НАТО не сталкивалась с таким масштабом проблем и разрушений, которые сегодня есть у нас. Нарабатывая политики реформирования государства, нужно быть максимально эффективными, и усиление роли женщин здесь играет решающую роль. Ведь это один из аспектов социальной справедливости, инклюзивности и равноправия в принятии решений", – подчеркнула Мария Ионова.

Также она добавила, что особое внимание во время дискуссий будет уделено женщинами в Вооруженных Силах.

"Украина имеет рекордный процент женщин в армии, тысячи воюют непосредственно на передовой. Вопрос карьерного роста для этих женщин является критическим. Много лет мы разрушаем стеклянный потолок в армии и я верю, что настанет день, когда украинские военнослужащие станут генералами и командующими", – отметила Ионова.

Мероприятие пройдет в Киеве 5 ноября 2024 года. Зарегистрироваться для участия в восьмом УЖК в онлайн или офлайн форматах можно по ССЫЛКЕ.

"На каждой из нас огромная ответственность за будущее – поддержка экономики, решение демографических проблем, заменяемое материнство, посттравматическое отцовство, возвращение к жизни в Украине, и многие возвращаются, несмотря на боевые действия. Голос украинок сейчас звучит очень громко, поэтому важно создать условия для развития их потенциала", – резюмировала соучредительница Украинского Женского Конгресса.