Кто из мужчин может законно выехать за границу во время войны

Некоторые специалисты имеют право уезжать из Украины

Во время военного положения в Украине мужчины в возрасте от 18 до 60 лет имеют ограничения на выезд за границу. Однако есть ряд оснований, по которым некоторые военнообязанные граждане могут покинуть пределы страны.

Об этом подробнее рассказали в адвокатском объединении "Бачинский и партнеры". Юристы напоминают об нормах определенных Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" с изменениями от 18 мая 2024 года и Постановлением Верховной Рады Украины №560 от 16 мая 2024 года.

Согласно украинскому законодательству, право выехать за границу во время военного положения имеют:

лица с инвалидностью – мужчины с подтвержденной инвалидностью любой группы;

мужчины, самостоятельно воспитывающие детей – те, кто имеет ребенка до 18 лет или воспитывает ребенка с инвалидностью;

многодетные родители – мужчины, имеющие трех или более несовершеннолетних детей;

сопровождающие лиц с инвалидностью – мужчины, которые ухаживают за близкими родственниками с инвалидностью I или II группы, или сопровождают их за границу;

родители, чьи дети имеют инвалидность или тяжелые заболевания – при наличии соответствующих документов;

опекуны людей с инвалидностью, признанных судом недееспособными;

мужчины, снятые с военного учета по состоянию здоровья – подтверждением медицинских учреждений;

мужчины, чьи близкие родственники погибли на войне или пропали без вести – при наличии документов, подтверждающих родственные связи: близкие родственники которых (жена, сын, дочь, отец, мать, родные братья или сестры и т.д.) погибли или пропали без вести во время проведения АТО или при сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.

Также законно пересечь государственную границу могут:

мужчины-военнослужащие, которые едут на лечение после ранений на войне – при наличии вывода о необходимости направления на лечение и письма Министерства здравоохранения;

мужчины, постоянно проживающие за границей – при наличии штампа об оформлении выезда за границу на постоянное место жительства (в случае, если выезжают впервые) или штампа об оформлении выезда за границу на постоянное место жительства и отметки или справки о пребывании лица на постоянном консульском учете в зарубежном дипломатическом учреждении Украины.

Отмечается, что рабочая виза не является подтверждением постоянного проживания за границей.

Другие граждане, имеющие право выезда за границу:

работники учреждений ухода, уполномоченные директором учреждения, сопровождающие лиц с инвалидностью или других лиц, нуждающихся в постоянном уходе и проживающих в учреждениях ухода – при наличии приказа директора учреждения ухода о выезде лиц с инвалидностью или других лиц, нуждающихся в постоянном уходе, за пределы Украины и документов, подтверждающих инвалидность;

водители, осуществляющие перевозку медицинских грузов, грузов гуманитарной помощи автомобильными транспортными средствами для нужд Вооруженных сил.

Также могут выехать за границу спортсмены и тренеры (в определенных случаях), государственные служащие, лица, забронированные по предприятиям, члены экипажа морских судов или судов внутреннего плавания, члены авиационного персонала, работники железнодорожного транспорта и водители транспортных средств хозяйствующих лицензию на право производства хозяйственной деятельности по международным перевозкам грузов и пассажиров.

Ранее "Телеграф" писал, может ли временно непригодный мужчина уезжать за границу. Военнообязанные, нуждающиеся в хирургическом вмешательстве, могут получить отсрочку на несколько месяцев для операции и последующей реабилитации.