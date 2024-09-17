Может ли мужчина с временной отсрочкой выезжать за границу: есть нюанс

После операции мужчине дают время на реабилитацию

Во время военного положения военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут пересекать государственную границу. Однако есть категории граждан, которые могут покинуть пределы Украины.

В частности, это касается лиц, имеющих статус "временно непригодный". Об этом написали специалисты на портале "Юристи.UA".

Согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", военнообязанные, нуждающиеся в хирургическом вмешательстве, могут получить отсрочку на несколько месяцев для операции и последующей реабилитации. За это время они имеют право на выезд за границу.

Адвокат Юрий Айвазян отметил, что право на выезд имеют лица, признанные временно непригодными к военной службе сроком от 6 до 12 месяцев. Это подтверждается соответствующими медицинскими документами, а разрешение выезд за пределы Украины регулируется пунктом 2-6 Правил пересечения границы гражданами Украины.

Отметим, что при определении степени пригодности к службе военно-врачебная комиссия учитывает продолжительность времени после проведения операции, а также медицинские рекомендации по требуемой реабилитации. Это дает возможность гражданам, которые находятся в процессе лечения или восстановления, получить законную отсрочку от мобилизации и время восстановления здоровья.

Напоминаем, кто из мужчин может законно пересекать государственную границу. Такое право имеют:

лица, забронированные на период мобилизации (в командировку);

люди, которых сочли непригодным к службе по состоянию здоровья;

родители троих и более детей в возрасте до 18 лет;

лица, самостоятельно воспитывающие ребенка;

мужчины, имеющие ребенка в возрасте до 18 лет и жена, проходящая военную службу.

Также есть особые категории украинцев, которые могут уезжать за границу:

лица с инвалидностью;

лица, сопровождающие лиц с инвалидностью или детей с инвалидностью;

сиделки или опекуны, сопровождающие больного на лечение за границу;

водители, осуществляющие перевозку медицинских грузов, гуманитарной помощи или международные перевозки грузов и пассажиров;

работники железнодорожного транспорта, морской и авиационной отраслей.

Лицам, планирующим уехать за границу, рекомендуется предварительно проверить свои данные в ТЦК и СП и убедиться, что все необходимые сведения внесены в военно-учетный документ.

Ранее "Телеграф" писал, какие документы нужны мужчине для выезда за границу во время военного положения. Категории мужчин, которые могут покинуть страну.