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Может ли мужчина с временной отсрочкой выезжать за границу: есть нюанс

Автор
Каролина Терещенко
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Автор
Выезд из Украины
Выезд из Украины. Фото Коллаж "Телеграфа"

После операции мужчине дают время на реабилитацию

Во время военного положения военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут пересекать государственную границу. Однако есть категории граждан, которые могут покинуть пределы Украины.

В частности, это касается лиц, имеющих статус "временно непригодный". Об этом написали специалисты на портале "Юристи.UA".

Согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", военнообязанные, нуждающиеся в хирургическом вмешательстве, могут получить отсрочку на несколько месяцев для операции и последующей реабилитации. За это время они имеют право на выезд за границу.

Адвокат Юрий Айвазян отметил, что право на выезд имеют лица, признанные временно непригодными к военной службе сроком от 6 до 12 месяцев. Это подтверждается соответствующими медицинскими документами, а разрешение выезд за пределы Украины регулируется пунктом 2-6 Правил пересечения границы гражданами Украины.

Отметим, что при определении степени пригодности к службе военно-врачебная комиссия учитывает продолжительность времени после проведения операции, а также медицинские рекомендации по требуемой реабилитации. Это дает возможность гражданам, которые находятся в процессе лечения или восстановления, получить законную отсрочку от мобилизации и время восстановления здоровья.

Напоминаем, кто из мужчин может законно пересекать государственную границу. Такое право имеют:

  • лица, забронированные на период мобилизации (в командировку);
  • люди, которых сочли непригодным к службе по состоянию здоровья;
  • родители троих и более детей в возрасте до 18 лет;
  • лица, самостоятельно воспитывающие ребенка;
  • мужчины, имеющие ребенка в возрасте до 18 лет и жена, проходящая военную службу.

Также есть особые категории украинцев, которые могут уезжать за границу:

  • лица с инвалидностью;
  • лица, сопровождающие лиц с инвалидностью или детей с инвалидностью;
  • сиделки или опекуны, сопровождающие больного на лечение за границу;
  • водители, осуществляющие перевозку медицинских грузов, гуманитарной помощи или международные перевозки грузов и пассажиров;
  • работники железнодорожного транспорта, морской и авиационной отраслей.

Лицам, планирующим уехать за границу, рекомендуется предварительно проверить свои данные в ТЦК и СП и убедиться, что все необходимые сведения внесены в военно-учетный документ.

Ранее "Телеграф" писал, какие документы нужны мужчине для выезда за границу во время военного положения. Категории мужчин, которые могут покинуть страну.

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#Мобилизация #Отстрочка #За границу #Временно непригоден