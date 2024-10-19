Безумные выплаты за инвалидность получает руководитель Черкасской облпрокуратуры (фото и детали)

Не отстают и другие главы прокуратур

Руководитель Черкасской областной прокуратуры, 42-летняя Екатерина Шевцова, в течение 2023 года ежемесячно получала пенсионные выплаты. Речь идет о около 65 тыс. грн. в месяц от Пенсионного фонда Украины.

Об этом сообщает издание "Glavcom". Отмечают, что некоторые руководители областных прокуратур и чиновники Пенсионного фонда Украины имеют инвалидность и получают значительные суммы пенсионных выплат.

Уже упомянутая руководитель Черкасской областной прокуратуры заняла в рейтинге издания одно из первых мест. Так, согласно декларации за 2023 год, Шевцова получила 785 тыс. грн выплат от Пенсионного фонда. То есть около 65 тыс. в месяц.

Украинская журналистка Зоя Казанжи сообщила о том, что на должность главы Черкасской областной прокуратуры 42-летняя Шевцова была назначена всего год назад. Тогда же, вероятно, и начала получать пенсию.

Пользователи уже отреагировали на новость и активно распространяют информацию в своих социальных сетях.

В комментариях украинцев возмущены и количеством "лиц с инвалидностью" среди прокуроров, и размерами выплат, которые они получают из государственного бюджета.

Кроме главы Черкасской областной прокуратуры в издании также упомянули и о других прокурорах "с инвалидностью".

Рудницкий Андрей Николаевич – 51-летний руководитель Ровенской областной прокуратуры. Декларация свидетельствует, что за прошлый год получил 1 млн. 800 тыс. заработной платы. Также Рудницкому насчитали 424 тыс. пенсионных выплат в год. Их он получает, по меньшей мере, с 2017 года.

– 51-летний руководитель Ровенской областной прокуратуры. Декларация свидетельствует, что за прошлый год получил 1 млн. 800 тыс. заработной платы. Также Рудницкому насчитали 424 тыс. пенсионных выплат в год. Их он получает, по меньшей мере, с 2017 года. Александр Васильевич Фильчаков – 45-летний руководитель Харьковской областной прокуратуры. За прошлый год он получил 1 млн. 800 тыс. грн. зарплаты и 800 тыс. грн. пенсионных выплат.

– 45-летний руководитель Харьковской областной прокуратуры. За прошлый год он получил 1 млн. 800 тыс. грн. зарплаты и 800 тыс. грн. пенсионных выплат. Фальченко Денис Викторович – 42-летний первый заместитель руководителя Николаевской областной прокуратуры, временно возглавляет ее. За прошлый год он получил 1 млн. 500 тыс. грн. зарплаты и 393 тыс. грн. пенсионных выплат.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что у винницкого врача МСЭК обнаружили десяток квартир и дорогие электрокары. В то же время глава комиссии имеет 25 земельных участков, несколько квартир и большое коммерческое помещение.