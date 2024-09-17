Берут ли в армию мужчин с инвалидностью: некоторые должны пройти повторную ВВК

Если есть основания для оформления инвалидности, следует обратиться в МСЭК

В Украине во время военного положения мужчины в возрасте от 18 до 60 лет подлежат мобилизации. Однако есть категории граждан, для которых предусмотрено освобождение от призыва. В частности, это касается лиц с инвалидностью.

Согласно статье 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", люди с инвалидностью I, II и III групп имеют право на отсрочку, хотя могут добровольно пойти на военную службу. Об этом рассказывают юристы бесплатной правовой помощи в материале "Факты ICTV".

Специалисты права объясняют, что человек, имеющий основания для установления ІІІ группы инвалидности, может обратиться в медико-социальную экспертную комиссию (МСЭК) по месту жительства или лечения. Это позволяет получить официальное подтверждение инвалидности, что становится основанием для освобождения от мобилизации.

Особое внимание уделено мужчинам в возрасте от 25 до 50 лет, которым инвалидность была установлена после 24 февраля 2022 года. Они обязаны пройти повторную военно-врачебную комиссию.

В случае получения повестки, такие граждане должны явиться в ТЦК и СП и предоставить документы, подтверждающие наличие инвалидности, чтобы подтвердить свое право на отсрочку или освобождение от службы.

Напоминаем, кому не нужно проходить ВВК. Не обязаны проходить медосмотр находящиеся на учете призывники. Это мужчины от 18 до 25 лет, которые не проходили срочную службу или не окончили военную кафедру. Они могут быть направлены на осмотр только в случае добровольного принятия на службу.

Забронированные граждане также не могут быть направлены на медкомиссию, это не предусмотрено законом.

Лица, исключенные из военного учета, тоже не должны проходить ВВК. Это те, кто достиг предельного возраста для пребывания в запасе, исключены из-за состояния здоровья или осуждены за тяжкие преступления.

Ранее "Телеграф" писал, кого из мужчин могут мобилизовать только по собственному желанию. Это касается нескольких категорий граждан.