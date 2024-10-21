Внимательный Сырский и довольный Умеров: Остин встретился с военным руководством Украины (фото)

Это уже четвертый визит американского министра в Украину.

Глава Пентагона Ллойд Остин в понедельник, 21 октября, находится с визитом в Киеве. Он провел встречу с высшим военным руководством Украины.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. В частности, на встрече присутствовали главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский и министр обороны Украины Рустем Умеров. Также на мероприятии был глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Также на встрече присутствовали и другие представители военного руководства Украины. Кроме того, американскую сторону представляла посол США в Украине Бриджит Бринк.

Глава Пентагона отметил, что на этот раз он вернулся в Украину четвертый раз как министр обороны. По его словам, этим он продемонстрировал, что Соединенные Штаты вместе с международным сообществом продолжают поддерживать Киев.

Следует отметить, что во время визита в Киев Остин также встретился с президентом Владимиром Зеленским. Министр обороны США объявил о выделении Украине пакета военной помощи в размере 400 миллионов долларов.

Ранее издание CNN отметило, что во время визита Остина стороны обсудят потребности Украины в вооружении и то, как Соединенные Штаты могут продолжать поддерживать ВСУ в течение 2025 года. Отмечается, что этот визит проходит на фоне обострения ситуации на фронте, где украинские войска продолжают сталкиваться с серьезными вызовами.

Напомним, 16 октября США объявили о предоставлении нового пакета помощи Украине на 425 миллионов долларов. В него войдут новые системы противовоздушной обороны и дальнобойное вооружение.