США предоставят Украине многомиллионный пакет помощи: что туда вошло

Америка продолжает всесторонне поддерживать Украину

В США объявили о выделении нового пакета помощи Украине на 425 миллионов долларов. В него войдут новые системы противовоздушной обороны и дальнобойное вооружение.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, он провел содержательный телефонный разговор с президентом США Джозефом Байденом и обсудил с ним ряд важных вопросов. Также Зеленский поблагодарил всех американцев за выделение очередного пакета помощи.

"Благодарен Президенту Байдену, обеим партиям Конгресса и американскому народу за объявленный сегодня оборонный пакет на сумму 425 миллионов долларов, в который вошли новые системы противовоздушной обороны и дальнобойное вооружение", — говорится в сообщении.

Президент Зеленский также рассказал о том, что он обсудил с Байденом возможность развития совместного производства оружия и важность дополнительных тренировок для украинских воинов.

Отдельное же внимание было уделено будущему онлайн-заседанию Украинской оборонной контактной группы в формате Рамштайн.

"Проинформировал Президента Байдена о своем сегодняшнем обращении к украинскому парламенту, во время которого План победы получил твердую поддержку всех парламентских партий и групп. Завтра представлю его нашим партнерам из ЕС на заседании Совета Европы.

Продолжаем работать с партнерами над воплощением Формулы мира. Спасибо США за готовность помочь Украине укрепить позиции, чтобы принудить Россию к добропорядочной дипломатии", — резюмировал Зеленский.

На данный момент известно, что новый пакет помощи Украине на 425 миллионов долларов от США будет включать в себя:

дополнительный потенциал ПВО

снаряды для NASAMS и HIMARS;

ракеты для RIM-7 и ПВО, ракеты TOW, ракеты "воздух-земля";

боеприпасы для комплекса Stinger;

артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм;

противотанковые системы Javelin и AT-4;

военные автомобили HMMWV;

стрелковое оружие и патроны к нему, гранаты, взрывное оборудование, запчасти и прочее.

Напомним, Шольц анонсировал новый пакет военный помощи Украине на сумму 600 миллионов евро. Кроме этого, Шольц заявил о твердом намерении Германии и дальше поддерживать Украину в ее борьбе против РФ. По его словам, в 2025 году Германия продолжит поддержку Украины — 4 миллиарда евро уже заложили в бюджет страны.

Этот пакет будет более "расширенным" и в него войдут системы IRIS-T, зенитный артиллерийский комплекс Skynex, "гепарды", управляемые гаубицы, САУ, бронированные машины, боевые дроны, радары и боеприпасы.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что есть основания полагать, что в ходе заседания "Рамштайн" Украине существенно помогут. Однако мнения насчет того, какими будут итоги встречи, у всех расходятся.