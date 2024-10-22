Украина готова обсуждать все варианты завершения войны, но при одном условии

Россия должна понести ответственность в любом случае, уверен Ермак

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак обратился в Финляндию с призывом помочь в установлении мира в Украине. Он сказал, что Киев готов обсуждать все возможные варианты разрешения конфликта, но при соблюдении территориальной целостности Украины.

В колонке для финского издания Hbl.fi он раскрыл детали Плана победы и Формулы мира. Ермак отметил важность поддержки международного права и суверенитета Украины.

Ключевые тезисы из статьи Ермака для финского СМИ

Ермак пишет, что план победы предполагает усиление обороноспособности Украины и дальнейшую интеграцию в НАТО. Украина готова рассматривать различные варианты мирного урегулирования при соблюдении ее территориальной целостности и суверенитета.

Одной из главных тем колонки была экологическая сохранность. "Россия должна понести ответственность за экоцид в Украине, чтобы не допустить повторения подобных преступлений в будущем", — отметил Ермак. Кроме того, Финляндия активно участвует в разминировании территорий Украины и восстановлении очистных сооружений. Страна также присоединилась к ликвидации последствий взрыва Каховской ГЭС.

Второй мирный саммит должен стать площадкой для согласования рамочного соглашения по миру. По словам Ермака, реализация принципов мирного урегулирования нуждается в консенсусе всех государств-участников.

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