"Русофобы": в РФ истерят из-за футбольного матча в Финляндии

Во время игры болельщики оскорбляли игроков с российским гражданством

Посольство России в Хельсинки заявило о критическом уровне русофобских настроений в Финляндии. Это произошло после матча второго дивизиона страны между командами TPS и "Яро".

Соответствующее заявление посольства приводит telegram-канал ведомства. Во время игры в Турку болельщики оскорбляли российский игроков "Яро" Сергея Еременко и Сергея Лазарева. Рефери приостанавливал игру, а семерых "нарушителей" вывели со стадиона.

"В связи с этим вынуждены вновь констатировать критический уровень русофобских настроений в Финляндии, которые, к сожалению, давно уже перекинулись и на сферу спорта, чему немало способствует попустительство официальных властей страны.

В такой атмосфере усиливаются расистские настроения в целом, и остановка матча из-за расистских выкриков болельщиков в адрес игроков и других национальностей происходит здесь не в первый раз", — говорится в сообщении.

Также на инцидент отреагировали в Госдуме РФ. Депутат Дмитрий Свищев призвал дипломатов поднять шумиху, ведь произошел "буллинг русского мира".

"Инцидент неприятный. Это связано с нашими гражданами. Непринципиально, одно у кого‑то гражданство или два. Они представители русского мира.

К сожалению, буллинг, связанный со всем российским, сейчас набирает обороты в некоторых странах. Такие вещи неприемлемы.

Здесь обязательно должны включиться и наши коллеги из посольства, обязательно надо реагировать на это, нельзя оставлять это без внимания и реакции. Если мы не будем обращать на это внимание властей и изначально пресекать, это может далеко зайти", – сказал Свищев.

Видеообзор матча TPS - "Яро"

Напомним, Танзания отказала России в товарищеской игре, сославшись на тяжелый график. Кроме того, Пакистан отменил уже согласованный поединок с россиянами, из-за чего сборная РФ по футболу осталась без соперников в октябре 2024 года.