Переговоры с РФ без вывода войск? Президент Финляндии удивил заявлением

Он перечислил важные элементы для успеха

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что переговоры Украины и России уже следует начинать, потому что сейчас позиции Киева сильнее, чем два месяцев назад. Однако вывод оккупационных войск он не считает обязательным условием для начала переговорного процесса.

Об этом он сказал в интервью Le Monde. Стубб положительно оценивает желание президента Украины Владимира Зеленского видеть представителей России на втором саммите мира и отмечает, что начало переговоров не является уступками. Чтобы они были успешными, Зеленскому нужны четыре элемента.

Стубб считает, что следует начинать переговоры Украины и России

"Мы больше не находимся в ситуации, близкой к отчаянию, в которой мы были весной с блокировкой американской помощи и трудностями Европы в доставке оборудования в Киев. Также нет никакого российского прорыва. По данным нашей разведки, Россия не продвигается вперед, а ее потери еще больше, чем раньше", — сказал президент Финляндии.

Начало переговоров не означает, что Украине придется отдавать свои территории. Чтобы они были успешными, Киеву нужны четыре элемента.

Территории, оккупированные Россией. По словам Стубба, этот вопрос будет решаться Зеленским. Гарантии безопасности для Украины. Это не только двусторонние соглашения, но и путь в ЕС и НАТО. Правосудие для преследования российских военных преступников. Поддержка восстановления Украины.

Стубб соглашается с тем, что Россия должна вывести свои войска для достижения мира. При этом он не назвал это обязательным условием для начала переговоров.

Завершение войны может приблизить Китай

"Мы должны убедить Глобальный Юг, что то, что делает Россия — это империализм. В их интересах положить конец этому конфликту. Если бы (лидер Китая — ред.) Си Цзиньпин хотел остановить войну, он мог бы позвонить по телефону (российскому диктатору Владимиру — ред.) Путину и сказать: "Довольно", — сказал Стубб.

Он подчеркнул влияние Китая на Россию. Пекин может многое сделать для прекращения боевых действий в Украине.

Отметим, что представители Китая в последнее время часто говорят о переговорах Украины и России. Однако на самом деле война выгодна Пекину. С помощью нее КНР пытается усилить свое влияние в Европе в противовес США.

Ранее "Телеграф" писал о визите Мелони в Китай. Она заявила о желании наладить отношения между Пекином и Брюсселем.