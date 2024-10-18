Россия готовит новое наступление: карты, где это может произойти уже на следующей неделе

Россияне хотят продавить нашу оборону

С наступлением холодов россияне не оставляют своих агрессивных намерений по отношению к Украине. Несмотря на сложные погодные условия, Россия продолжает подготовку новых атак на украинские территории.

Разведывательные данные свидетельствуют об активизации вражеских сил на оккупированных территориях. В частности, об этом предупреждает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Об этом он сказал в эфире телеканала "Мы-Украина".

По его информации, на полигонах вокруг Мариуполя и Бердянска начались активные подготовительные мероприятия. "Они находятся в активной фазе подготовки. Россияне там, где мы наблюдаем, в определенной оперативной паузе, позволяющей им накапливать и собирать группировки", — отметил Андрющенко.

По словам советника мэра, российское командование анализирует возможные направления удара. Андрющенко предполагает, что новая наступательная операция со стороны РФ может начаться на следующей неделе, хотя не исключает, что это произойдет и позже. При этом представитель Нацгвардии Руслан Музычук отметил, что интенсивность боев на юге Украины уменьшилась. Однако кое-где РФ накапливают подразделения.

Ранее "Телеграф" также писал о том, что россияне для растяжения фронта накапливают свои силы на границе с Харьковской и Сумской областями. Они хотят оттянуть и укрепить украинские силы в районе границы.