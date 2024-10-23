В Украину вернутся графики отключений света, эксперт рассказал когда

В разных регионах будет по-разному

Украина близка к возвращению графиков отключения света. Через две недели в стране начнется рост потребления электроэнергии.

Такое заявление в эфире "Новости. Live" сделал эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук. В то же время, о 12 часах без света пока речь не идет.

"Вот еще две недели примерно и можно будет говорить о том, что в стране будет расти потребление электроэнергии, потому что отопительный сезон", — сказал эксперт.

По его словам, абсолютно оправданное желание властей сэкономить газ, в то же время приведет к увеличению нагрузки на электроэнергию. Это, в свою очередь, возвращает нас к введению графиков отключения света.

"Экономить газ надо, потому что неизвестно, какая будет ситуация с транзитом газа и как будем потом обеспечивать себя после отключения транзита, но с другой стороны — нагрузка пойдет на электроэнергию, на обогреватели и тогда могут быть ограничения", — отметил Корольчук.

В то же время, по словам эксперта, если Россия не осуществит очередной обстрел энергетической системы Украины, ограничения не будут слишком критическими. О 12 часах без света пока речь не идет.

"Пока не начнутся морозы, морозы до -10 градусов ночью, а днем стабильно -5, мы не увидим вот этих 12 часов. Но в разных регионах будет по-разному…", — сказал эксперт.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что украинцам не стоит надеяться на отсутствие графиков отключений света этой зимой. Электроэнергии не хватит даже если новых обстрелов энергосистемы не будет. В настоящее время эксперты оценивают нехватку объема генерации от 3 до 5 гигаватт.

Также мы сообщали о том, что зимой с теплом могут быть проблемы, но не только из-за отсутствия света.