Аварийные отключений света: в одной из областей Украины ввели графики, что произошло

Точное время, когда электричество вернется в дома людей, пока не известно

В среду, 23 октября, в Украине не планировали вводить отключения света, однако из-за ухудшения ситуации такая проблема все коснулась одну из областей. Речь идет о Полтавской области, где утром применили графики аварийных отключений.

Об этом сообщили в АО "Полтаваобленерго". Отмечается, что данное распоряжение о временном введении графиков поступило от "Укрэнерго".

"В области применен ГАО (график аварийных отключений, — Ред.)! Уважаемые потребители! По распоряжению НЭК "Укрэнерго", 23 октября в области применен ГАВ в объеме 30 МВт", — говорится в сообщении.

Отметим, что график аварийных отключений — это отключение света, которое применяется по причине острого дефицита мощности в энергосистеме, в частности, из-за аварийных ситуаций на электростанциях или перегрузки оборудования.

Что важно, заранее предупредить потребителей о таком виде графиков невозможно, поскольку их используют экстренно.

В настоящий момент неизвестно, как долго продлятся отключения в Полтавской области.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что заместитель министра энергетики Николай Колесник рассказал, вернутся ли отключения света в Украине при наступлении заморозков.