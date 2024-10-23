В Україну повернуться графіки відключень світла, експерт розповів коли

В різних регіонах буде по-різному

Україна близька до повернення графіків відключень світла. За два тижні в країні почнеться зростання споживання електроенергії.

Таку заяву в етері "Новини. Live" зробив експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук. В той самий час, про 12 годин без світла поки не йдеться.

"От ще два тижні приблизно і можна буде говорити про те, що в країні буде зростати споживання електроенергії, тому що опалювальний сезон", — мовив експерт.

За його словами, абсолютно виправдане бажання влади зекономити газ, водночас призведе до збільшення навантаження на електроенергію. Це, своєю чергою, повертає нас до запровадження графіків відключень світла.

"Економити газ треба, тому що невідомо яка буде ситуація з транзитом газу і як будемо потім забезпечувати себе після відключення транзиту, але з іншої сторони — навантаження піде на електроенергію, на обігрівачі і тоді можуть вже бути обмеження", — зауважив Корольчук.

Водночас, за словами експерта, якщо Росія не здійснить черговий обстріл енергетичної системи України, обмеження не будуть аж занадто критичними. Про 12 годин без світла поки не йдеться.

"Доки не почнуться морози, морози до -10 градусів уночі, а вдень стабільно -5, ми не побачимо ось цих 12 годин. Але в різних регіонах буде по-різному…", — мовив експерт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що українцям не варто сподіватися на відсутність графіків відключень світла цієї зими. Електроенергії не вистачатиме навіть якщо нових обстрілів енергосистеми не буде. Нині експерти оцінюють нестачу обсягу генерації від 3 до 5 гігаватів.

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