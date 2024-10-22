Будут ли в Украине отключать свет зимой при отсутствии обстрелов

Важен также вопрос — готова ли Украина к отопительному сезону

Украинцам не стоит надеяться на отсутствие графиков отключений света этой зимой. Электроэнергии будет не хватать даже если новых обстрелов энергосистемы не будет.

Об этом заявила директор по адвокации в энергетическом секторе Международного центра Украинской победы (ICUV) Виктория Войцицкая. По её словам, решение вопроса теплоснабжения и обеспечения теплом домов может снять то напряжение или дополнительную нагрузку, которую несет наша энергосистема из-за того, что люди начинают включать множество электроприборов.

"Поэтому вопрос в том: "а когда начнется отопительный сезон?", — говорит она.

Также, отмечает она, важен вопрос — готова ли Украина к отопительному сезону и есть ли у нас, например, достаточно газа в газохранилищах, чтобы мы могли спокойно пройти эту зиму.

"У меня возникает обеспокоенность по поводу показателей, которые мы видим по объемам газа, которые сегодня у нас есть в газохранилищах. Создается впечатление, что Нафтогаз не справляется с поставленной задачей", — сказала Войцицкая.

В целом, прогнозирует эксперт, украинцам все же не стоит надеяться на отсутствие графиков отключений света этой зимой. Она объясняет, что все дело в большом дефиците мощностей генерации.

"Разные эксперты оценивают нестачу объема генерации от 3 до 5 гигаватт", — рассказала Войцицкая.

Напомним, ранее мы писали о том, что с теплом зимой могут быть проблемы, но не только из-за отсутствия света.