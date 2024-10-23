В России рассказали, из-за чего могут начать ядерную войну

Ранее такие заявления делали разные российские политические деятели

Министр обороны РФ Андрей Белоусов выступил с очередными ядерными угрозами в адрес западных стран. По его словам, поддержка Украины западными партнерами и их стремление остановить российскую агрессию может привести к "прямому военному столкновению ядерных государств".

Соответствующее заявление он сделал во время заседания совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии в Минске, передают разные российские СМИ.

"Рост вовлеченности стран Запада к конфликту в Украине создает глобальные риски. Стремление нанести максимальный ущерб России может привести к прямому военному столкновению ядерных государств", — сказал Белоусов.

Он также заявил, что Россия "не может не реагировать на эти угрозы".

Следует отметить, что это далеко не первая ядерная угроза со стороны РФ. Ранее подобные заявления делали разные российские политические деятели, включая самого главу Кремля Владимира Путина.

Так, Путин неоднократно заявлял о готовности применить ядерное оружие "для защиты территориальной целостности России". Заместитель председателя Совета Безопасности РФ и один из главных приспешников лидера Кремля Дмитрий Медведев угрожал "апокалипсисом" из-за поставок западного оружия Украине. Не отставал от них и Сергей Лавров, министр иностранных дел, неоднократно предупреждавший о "реальной угрозе ядерной войны".

Вместе с тем, и украинские и международные эксперты рассматривают такие заявления как элемент ядерного шантажа и попытку запугать западных партнеров Украины, чтобы ослабить их поддержку в противостоянии российской агрессии.