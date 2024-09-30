"Не надо сильно апеллировать": у Путина внезапно сдали назад с новой ядерной доктриной России

В Кремле призвали не связывать обновление ядерной доктрины с войной России против Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал новое заявление по поводу изменений в ядерную доктрину Российской Федерации. Он призвал "чрезмерно не аппелировать" к этому документу.

Об этом он заявил в комментарии российским медиа. Песков назвал данный документ "чрезвычайно важным", а принятые решения будут "формализованы соответствующим образом". При этом пресс-секретарь Путина призывает не связывать обновление ядерной доктрины России с войной, которую она развязала против Украины.

По словам Пескова, вооруженная агрессия России в Украине, которую Кремль до сих пор называет "специальной военной операцией", будет продолжаться "своим ходом".

"Не нужно чрезмерно апеллировать к этому документу. Этот документ чрезвычайно важный, приняты важные решения, они будут формализованы соответствующим образом. Не нужно здесь каждый раз искать какие-то увязки", — заявил пресс-секретарь Владимира Путина.

Напомним, 25 сентября президент России предложил внести изменения в ядерную доктрину страны. Теперь Кремль оставляет за собой право на удар ядерным оружием по территории неядерных государств — в этом случае речь может идти об Украине. Кроме того Россия может нанести ядерный удар в случае "агрессии" со стороны неядерного государства, но в союзе с ядерным. Тут речь может идти о Соединенных Штатах Америки.

Также Кремль может применить ядерное оружие в случае "достоверного" подтверждения о пуске в сторону России самолетов, вертолетов, ракет, беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщал "Телеграф" ранее Россия решила не использовать ядерное оружие до тех пор, пока США сами не будут заниматься испытанием своих ядерных боезарядов.