Старикан попутал берега: Лавров с трибуны ООН начал угрожать ядерным оружием

Лавров настолько развлекался, что продолжил свои угрозы уже после выступления

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров, похоже, вообще потерял берега. Во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН он начал открыто угрожать западным странам ядерным оружием – в частности, имел наглость заявить, чтобы Запад не предпринимал "попыток победить в борьбе с ядерным государством".

Об этом сообщает Associated Press. Лавров в очередной раз повторил один из любимых кремлевских тезисов – что Запад якобы использует Украину как "инструмент" против России.

"Я не буду говорить здесь о бессмысленности и опасности самой идеи попытки бороться до победы с ядерным государством, которым является Россия", — заявил министр страны, которая стала сателлитом Китая и принимает милостыню от стран типа КНДР.

Более того, Лавров настолько развоевался, что продолжил свои угрозы уже после выступления, во время пресс-конференции. Там он заявил, что Запад должен "понять услышанное".

"Независимо от того, дадут ли Украине разрешение на поставку оружия большой дальности, мы посмотрим, как они поняли услышанное", – нагло заявил он.

В среду, 25 сентября, российский так называемый "президент" Владимир Путин заявил о расширении российской доктрины ядерного сдерживания. Это произошло на фоне визита в США президента Украины Владимира Зеленского, убеждающего западных партнеров дать разрешение на удары вглубь России. Аналитики говорят, что заявление Путина направлено в первую очередь на запугивание западных партнеров Украины.

Впрочем, чем пугать – остается большой вопрос. Испытание ядерной межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 "Сармат" на ракетном полигоне вблизи Плесецкого космодрома в России завершилось феерическим провалом. Ракета взорвалась прямо на полигоне, оставив на своем месте гигантскую воронку, это произошло примерно 20 или 21 сентября.