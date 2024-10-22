Зеленский рассказал, почему Северная Корея поддерживает РФ и как реагирует Запад на войска КНДР в Украине

От Южной Кореи были очень прямые ударения, что КНДР помогает россиянам и снарядами, и оружием, и военными

После встречи с министром обороны США Ллойдом Остином в Киеве 21 октября президент Украины Владимир Зеленский ответил на интересующие многих вопросы. Например, насчет того, почему Северная Корея согласилась отправить войска, готов ли Запад больше помогать после привлечения Россией военных КНДР и что делать с позицией Китая, без согласия которого этого не было бы. Глава государства считает, что все воспринимают такие действия осторожно и сдержано, однако для Украины это несет большие риски.

Об этом президент сказал на встрече с журналистами после переговоров с американским министром. По его словам, Россия действует крайне осторожно, чтобы не злить Китай в случае с привлечением КНДР.

"Относительно КНДР. РФ так осторожно по этой тематике носятся, я думаю, чтобы Китай жестко не реагировал. Более того, очень осторожно воспринимают эту тематику и ЕС, и Соединенные Штаты. Обратите внимание. Очень сдержанно. Но мы бьем в набат, потому что знаем, что для нас это риски", — сказал Зеленский.

От Южной Кореи, по его мнению, были очень прямые ударения, что КНДР помогает россиянам и снарядами, и оружием, и военными.

"Мне кажется, от них я видел открытый этот сигнал (Об изменении политики и помощи Южной Кореи", — Ред.)", — подчеркнул глава государства.

При этом он добавил, что у Украины с Южной Кореей обычный диалог. Они сейчас нас поддерживают.

"У них есть соответствующий, скажем так, статус конституционный. Они ограничены в некоторых вещах. Но, тем не менее точно работаем и они точно помогают", — полагает президент.

Зеленский также высказался насчет того, почему Северная Корея поддерживает политику РФ.

"Я думаю, из-за денег. Я думаю, Северная Корея – очень бедная. Они будут отправлять своих людей на фронт. Честно говоря, мы фиксировали офицеров, технический персонал, мне кажется, на временно оккупированных территориях. Я думаю, они направили офицеров, чтобы их офицеры поняли, что происходит сначала, а затем отправлять контингент. Потому что, как им управлять, как им командовать? Я о языке. Думаю, это серьезные сложности", — подытожил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие главные заявления Ллойд Остин сделал во время визита в Киев.