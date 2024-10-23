"Один против ста": что такое "супербоевики Ким Чен Ына" и могут ли они попасть в Украину

Войска КНДР участвовали в очень большом количестве конфликтов на территории Африки

У КНДР на самом деле есть боевой опыт, а её отдельные специальные подразделения имеют высокую эффективность. Однако такие серьезные войска Ким вряд ли решиться отправлять в Украину.

Об этом рассказал кореевед, вице-президент ОО "Общество "Украина-КНДР" Николай Полищук специально для материала "Телеграфа": "Это КНДР использует Путина – кореевед объяснил, что будут делать на фронте "рембо" Ким Чен Ына".

Он отметил, что у КНДР есть десантные войска, которые в конце 1960-х захватывали резиденцию южнокорейского президента. С тех пор информации об их боевой способности не появлялось, однако, по мнению корееведа, она может быть достаточно высокой.

"Кроме того, они участвовали в очень большом количестве конфликтов на территории Африки и северокорейских инструкторов и сейчас там достаточно. То есть, какой-то опыт ведения боевых действий они, очевидно, имеют", — говорит специалист.

Полищук рассказывает, что эти десантные войска очень сильно чествовал лично Ким Чен Ын, провозглашая доктрину "бороться одному против ста".

"У него была персональная бригада, какие-то супербоевики, которые, если верить северокорейским источникам, выполняют то, что нормальный человек, в принципе, выполнить не может. К примеру бежать огромное количество километров с невероятным грузом на спине. И мы же видим, что Ким Чен Ына охраняют бегущие за машиной люди", — сказал он.

Тем не менее, несмотря на то, что многие подозревают, что КНДР отправит именно эти войска в Украину, кореевед придерживается иного мнения.

"Это очень элитные части, и их за границу просто не будут отправлять", — считает Полищук.

Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленский рассказал, сколько солдат из КНДР готовится принять участие в войне против Украины.