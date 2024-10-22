Заленский рассказал о том, сколько солдат из КНДР готовится принять участие в войне против Украины

Россия и Северная Корея подписали договор, похожий на военный союз

Владимир Зеленский заявил о том, что в РФ на данный момент может проводиться подготовка двух бригад по 6 тысяч военных из КНДР. В дальнейшем эти бойцы вероятнее всего отправятся на фронт и будут воевать против Украины на стороне России.

Об этом президент Украины сообщил в своем традиционном видеообращении вечером 22 октября. Он отметил, что для нашего государства это станет настоящим "вызовом".

"Было несколько докладов главкома Сырского о ситуации на нашем фронте и о перспективах на ближайшее время. В частности, мы имеем информацию о подготовке двух подразделений военных из Северной Кореи — может быть даже две бригады по 6 тысяч человек. И это вызов. Но мы знаем, как на этот вызов ответить", — сказал Зеленский.

По словам президента, мир и все наши страны-партнеры должны жестко отреагировать на возможное вмешательство Северной Кореи в войну против Украины. Такие действия со стороны КНДР необходимо осудить и желательно не только "на словах".

"Мы ожидаем жесткой предметной реакции мира. Желательно, не только на словах. Понятно, что в Пхеньяне так же, как и в Москве, не считают людей и не ценят человеческие жизни. Но мы все в мире одинаково заинтересованы в том, чтобы войну завершить, а не продолжить. Поэтому мы вместе должны остановить Россию и ее сообщников", — резюмировал Зеленский.

Напомним, издание "Reuters" опубликовало информацию о том, что правительство Южной Кореи подтвердило отправку северокорейских солдат в Россию. В Сеуле бьют тревогу и говорят о серьезной угрозе безопасности международного сообщества.

"Северная Корея принимает участие в войне в Украине и решила направить 12 000 военных, включая подразделение спецназа. Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль провел внеплановую встречу по вопросам безопасности с ключевыми представителями разведки, военных и национальной безопасности, чтобы обсудить участие северокорейских войск в войне России против Украины. Связи между Россией и Северной Кореей вышли за пределы перемещения военных поставок к фактическому отправлению войск. Это является серьезной угрозой безопасности не только для нашей страны, но и для международного сообщества", — пишет издание, ссылаясь на южнокорейские СМИ.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что около 11 тысяч пехотинцев из Северной Кореи сейчас учатся на востоке России. Далее они будут принимать участие в войне против Украины на стороне РФ.