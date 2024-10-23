СБУ задержала полтавских поджигателей, которые работали на Россию (фото)

Им грозит до 8 лет тюрьмы

СБУ и Нацполиция продолжает задерживать поджигателей служебных автомобилей Сил обороны. В этот раз разоблачили и задержали еще двух агентов российских спецслужб в Полтавской области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Там отметили, что в течение суток двое мужчин по заказу российских спецслужб сожгли в Кременчуге три внедорожника украинских военных, вернувшихся в город после выполнения боевых задач.

"Фигурантами оказались двое местных студентов в возрасте 18 и 19 лет, которые искали "легкие" деньги на Телеграмм-каналах. Там на них вышел представитель РФ, который за обещание быстрого заработка привлек молодых людей к сотрудничеству", — говорится в сообщении.

Впрочем, вместо обещанных средств из России фигуранты были задержаны украинскими правоохранителями. В ходе обысков у подозреваемых были обнаружены мобильные телефоны и средства поджога, которые они использовали в взрывной деятельности в пользу РФ.

Злоумышленники действовали в паре. Для поиска военных автомобилей они объезжали населенные пункты региона на рейсовых автобусах. После обнаружения потенциальных целей фигуранты сначала "соглашали" их с российским куратором, а затем поджигали.

Все свои преступления фигуранты фиксировали на камеры своих мобильных телефонов и отправляли "отчетные" видеофайлы в РФ. Следователи Службы безопасности сообщили им о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ). Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 8 лет тюрьмы.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве задержаны два российских агента, которые должны были подготовить самодельное взрывное устройство и взорвать его в одном из многолюдных мест столицы.