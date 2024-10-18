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Предатель из "Укрзалізниці" получил пожизненное за наведение вражеских ударов

Автор
Ангелина Тараненко
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Предатель из "Укрзалізниці" получил пожизненное за наведение вражеских ударов

Основными целями врага были железнодорожные узлы

Железнодорожник из Днепропетровской области проведет оставшуюся жизнь за решеткой. Суд признал его виновным в государственной измене во время войны. Известно, что мужчине 39 лет и он наводил вражеские удары по важным объектам.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины. Осужден работник местной станции "Укрзалізниці".

"Должностное лицо готовило координаты для российских атак на военную и критическую инфраструктуру региона. Основными целями врага были железнодорожные узлы, которые используются для перевозки тяжелого вооружения и боеприпасов на передовую", — говорится в сообщении.

СБУ быстро раскусила предателя. Он был задержан в январе 2024 года, когда только начал вредить. Оказалось, что россияне завербовали железнодорожника через пророссийские Телеграм-каналы. Там мужчина писал комментарии в поддержку войны против Украины. Затем он начал общаться с офицером ФСБ.

Во время обыска у предателя был найден телефон с доказательствами работы на врага. Теперь СБУ знает, кто именно из российских спецслужб завербовал украинца.

Предатель на скамье подсудимых

"По материалам Службы безопасности суд признал его виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения)", — говорится в сообщении.

Следствие по делу вели СБУ и прокуратура Днепропетровской области.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что агент ФСБ, который помогал россиянам захватить Бахмут, приговорен к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества. Он передавал россиянам геолокацию украинских войск во время боев за этот город.

Теги:
#СБУ #предатели #Война с РФ #Коллаборанты