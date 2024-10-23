В Киеве предотвратили теракт: жертв могло быть много (фото)

В качестве "тестового задания" они пітались поджечь технику ВСУ

Служба безопасности и Национальная полиция предотвратили кровавый теракт в Киеве, который планировала военная разведка РФ (более известная как ГРУ). Задержаны два российских агента, которые должны были подготовить самодельное взрывное устройство и взорвать его в одном из многолюдных мест столицы.

Как сообщили в СБУ, россияне пытались добиться максимального количества погибших гражданских в Киеве. Это нужно им для распространения панических настроений среди украинцев.

Для теракта ГРУ завербовало 20-летнюю жительницу Запорожья, которая искала "легких" заработков в Telegram-каналах. Ей предоставили подробные инструкции по способам изготовления взрывного устройства из подручных компонентов.

"В соответствии с вражескими указаниями злоумышленница использовала два мобильных телефона, к которым нужно было подключить детонатор с пластидом, что она должна была достать из замаскированного схрона. Его геолокацию оккупанты планировали "сбросить" девушке накануне теракта", — говорится в сообщении.

Девушка поддерживала связь с кадровым сотрудником российской разведки, находившимся на временно захваченной территории Запорожской области. К своей "деятельности" она привлекла и своего 26-летнего сожителя. Перед совершением теракта каждый из них должен был выполнить "контрольную" задачу: поджечь несколько единиц военной техники ВСУ в районе Запорожья.

Именно в этот момент предателей и задержали. Они пытались поджечь боевую машину пехоты (БМП), выполнявшую задачи на южном фронте. У пары изъяли орудие преступления и мобильные телефоны с доказательствами работы на Россию.

Задержанным сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения). Они содержатся под стражей без права внесения залога. Злоумышленникам грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Как сообщал "Телеграф", ранее СБУ разоблачила в Киеве агентурную сеть элитного подразделения российской ФСБ. В нее входило четыре человека, а координацией занимался бывший народный депутат от запрещенной Партии регионов, предатели планировали серию подрывов на путях "Укрзализныци" и ликвидацию украинского журналиста Дмитрия Гордона.