Усик пришел на дуэль взглядов с Фьюри в образе "Хитмена": что это за персонаж (фото, видео)

Он предстал перед журналистами с бритой головой

В среду, 23 октября, чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик, в детстве мечтавший стать певцом или танцором, встретился с журналистами в образе "Хитмена" перед поединком-реваншем с Тайсоном Фьюри.

Украинский спортсмен повторил стиль главного героя одноименной серии компьютерных игр, который является профессиональным киллером, известным под именем Агент 47.

Как и выбранный им персонаж, боксер появился на пресс-конференции в Лондоне в классическом черном костюме, белой рубашке с красным галстуком и кожаных перчатках. Копируя "Хитмена", Александр так же побрился налысо.

Фото в образе Усик также опубликовал в соцсетях, не забыв про Фьюри.

"Я не оставлю тебя самого. Никогда", – обратился Александр к сопернику.

Кто такой "Хитмен"

Мировая премьера киноадаптации серии видеоигр Hitman состоялась 21 ноября 2007 года. К слову, картину можно посмотреть на украинском языке.

Примечательно, что в течение всего фильма Агент 47 пытается убить президента России. И хотя он с первого раза попадает в цель, настоящей жертвой киллера оказывается всего лишь двойник главы РФ. Впоследствии "Хитмен" убивает брата президента и еще одного двойника. Концовку фильма мы раскрывать не будем.

Напомним, матч-реванш между Усиком и Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На кону будут стоять все титулы Александра. Правда, в отличие от первого боя, звание абсолютного чемпиона мира разыграно не будет, поскольку ранее украинский спортсмен отказался от титула IBF.

Ранее сообщалось, что абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе (до 79,378 кг) Артур Бетербиев считает, что бой с чемпионом мира по нескольким версиям в супертяжелом весе Александром Усиком можно организовать, несмотря на разницу в весе.