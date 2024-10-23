Депутат горсовета ударила активистку по лицу: в скандал в Днепре вмешалась прокуратура (видео)

Пострадавшей оказалась жена военного

Депутат Днепровского городского совета Евгения Дитятковская ударила активистку по лицу во время акции "Деньги на ВСУ" возле здания горсовета. Инцидент произошел 23 октября, когда группа общественных активистов пыталась пообщаться с депутатами по увеличению финансирования армии.

В тот же день сотрудники горсовета не допустили журналиста в сессионный зал. По обоим случаям начаты уголовные производства. Соответствующее видео опубликовало hromadske.

На распространенном в социальных сетях видео зафиксирован момент, когда активистка подошла к Дитятковской с вопросом об увеличении финансирования армии. В ответ депутат, обращаясь в камеру другого человека, заявила о личном вкладе в миллион гривен, после чего толкнула женщину в лицо.

Пострадавшей оказалась жена военного Анна. По ее словам, она хотела выразить недовольство работой депутата. "Физически не было больно из-за адреналина, но это показывает отношение депутатов к активистам и женам военнослужащих", — отметила женщина.

Евгения Дитятковская прокомментировала ситуацию, признав свою неправоту. "Я не выдержала, я извиняюсь. У меня маленькая рука. Она лезла в мое окно, и я ее оттолкнула. Не имела права так реагировать, но иногда обиды доходят до апогея", — пояснила депутат.

Параллельно в горсовете произошел инцидент с журналистом Александром Славным, который был закрыт в отдельном помещении и не допущен в сессионный зал.

Днепропетровская областная прокуратура открыла два уголовных производства: по факту препятствования журналистской деятельности и умышленной задаче физической боли.

Справка. Акции типа "Деньги на ВСУ" проводятся в украинских городах с 2023 года. Их цель — побудить местные власти пересмотреть приоритеты бюджетных расходов. Активисты выступают за сокращение расходов на благоустройство и направление средств на нужды армии, в частности на закупку дронов и военного оборудования.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о скандале с избиением военного в Днепре. В сеть слили данные одного из нападавших.